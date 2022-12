Amichevoli Serie A: vincono Fiorentina e Torino, ko Monza e Udinese

via Acf Fiorentina





La squadra di Vincenzo Italiano è passata in vantaggio al 30’ con Kouame. Ha raddoppiato al 12’ del secondo tempo con Benassi. Al 31’ Benassi ha realizzato la terza rete. Il Monza ha perso 1-0 a Lugano. Per gli svizzeri decisiva la rete segnata al 35’ del primo tempo da Bottani. Il Torino ha vinto 1-0 a Murcia in Spagna con l’Espanyol. Per i granata determinante il gol realizzato al 39’ del primo tempo da Miranchuk.





La Salernitana ha perso 3-0 ad Antalya in Turchia col Fenerbahce. Nel primo tempo al 34’ i turchi sono passati in vantaggio con Kahveci. Nel secondo tempo al 13’ hanno raddoppiato con King. Al 92’ il Fenerbahce ha realizzato la terza rete con Batshuayi. L’ Udinese ha perso 3-1 alla “Dacia Arena” con il West Ham. Nel primo tempo al 12’ i friulani sono passati in vantaggio con Pereyra. Al 45’ gli inglesi hanno pareggiato con Benrahma. Nel secondo tempo al 23’ il West Ham è passato in vantaggio con Lanzini. Al 43’ Michail Antonio ha realizzato la terza rete degli inglesi.

- Si sono giocate ieri alcune amichevoli di squadre di Serie A durante questa pausa per il Mondiale e per prepararsi alla ripresa del campionato prevista per il 4 Gennaio 2023. La Fiorentina ha vinto il triangolare di Bucarest in Romania. I toscani hanno superato 2-0 il Borussia Dortmund. Nel secondo tempo al 5’ la Fiorentina è passata in vantaggio con Mandragora. Al 9’ Bonaventura ha raddoppiato. I viola hanno battuto 3-0 fuori casa il Rapid Bucarest.