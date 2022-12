Basket: l'Happy Casa Brindisi sfida fuori casa il Trieste

via Happy Casa Basket fb





Nell’Happy Casa il tecnico Frank Vitucci che sarà regolarmente in panchina dopo la morte della madre, avrà a disposizione Burnell Reed, Bowman Mascolo, Mezzanotte Riismaa, Bayehe Perkins e Dixson. Nel Trieste l’allenatore Marco Legovich potrà utilizzare Gaines Pacher, Davis Spencer, Deangeli Campogrande, Vildera Bartley, Lever e Ruzzier.

Nella decima giornata di andata di A/1 di basket maschile l’ Happy Casa Brindisi sfiderà stasera alle 20,30 fuori casa il Trieste. Per i pugliesi sarà una partita molto insidiosa. I friulani cercheranno la vittoria per avere una continuità di risultati. I brindisini dovranno ottenere un successo per restare in zona play off.