Apricena, domani i funerali di Giovanna Frino, vittima di femminicidio. Sindaco: "Lutto cittadino"

APRICENA (FG) - Il sindaco di Apricena, Antonio Potenza, ha annunciato sui social che domani si terranno i funerali della giovane vittima di femminicidio Giovanna Frino, proclamando poi lutto cittadino, con sospensione di tutte le attività non essenziali il giorno della Vigilia di Natale dalle ore 9 alle ore 11, per la tragedia che ha colpito il comune nel Foggiano. “Le esequie della nostra cara concittadina Giovanna Frino, deceduta drammaticamente, si terranno domani 24 dicembre 2022 alle ore 09,30, nella Chiesa Sacra Famiglia” ha scritto Potenza in un post.La 44enne è stata uccisa a colpi di pistola nella sua abitazione in via Saragat, dal marito 56enne, Angelo Di Lella. “Chiedo agli operatori commerciali di spegnere le luci, la filodiffusione e di abbassare le serrande nella predetta fascia oraria in segno di solidarietà e vicinanza – ha continuato Potenza -. Nella giornata di domani 24 dicembre saranno, inoltre, annullate tutte le manifestazioni natalizie in programma”.