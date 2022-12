Omicidio Cilli: disposta nuova perizia sugli occhiali

E' stato nominato un consulente per stabilire la gradazione ed il tipo di lente, il confronto con la fattura degli occhiali di Cilli permetterà di stabilire con certezza se sono quelli del giovane ucciso.

BARLETTA - Disposta una nuova perizia sugli occhiali di Michele Cilli, recuperati in campagna, nell'ambito del processo sull'omicidio del 24enne di Barletta di cui si sono perse le tracce dal gennaio 2021. Le lenti sono state ritrovate nella zona in cui si fermò per qualche ora Cosimo Damiano Borraccino, il 34enne finito a processo con l'accusa di occultamento di cadavere insieme a Dario Sarcina, il presunto omicida.