Arriva la 'Pizza Cheddira' per celebrare il bomber del Bari Walid







“Le stelle, con la scritta ‘Forza Walid’, vuol rappresentare lo stemma del Marocco – commentano dalle Marche - Lo ha voluto fare il pizzaiolo di Zia Emilia Mohamed, è la loro stella, al centro della bandiera. La nuova pizza Walid Cheddira che gli abbiamo dedicato presso il ristorante Zia Emilia? Viene condita con ottimi ingredienti come mazzancolle, gamberetti, tonno, rucola, pomodorini e stracciatella”. Dal Ristorante Zia Emilia concludono: “Ti aspettiamo presto da protagonista bomber Walid”. La foto, diffusa dal giornalita Daniele Bartocci, sta già facendo impazzire gli appassionati di calcio. E i colori della pizza a forno a legna ‘Walid Cheddira’, lanciata da Zia Emilia, sembrano proprio voler richiamare i colori della bandiera del Marocco: rossa con una stella verde al centro. Il verde della rucola, le sfumature rosse create dal mix pomodorini-mazzancolle. Idea e vicenda che è stata seguita in prima persona dal giornalista Daniele Bartocci, che abita a Loreto anche lui, professionista pluripremiato del mondo food e giudice del programma tv King of Pizza su Sky.

LORETO - Il bomber del Bari Cheddira sempre più protagonista, anche nel mondo food. Nelle Marche l’entusiasmo per la qualificazione del Marocco di Walid Cheddira ai quarti di finale ha contagiato la città di Loreto (dove è nato Walid) e della confinante Porto Recanati dove Walid ha tanti amici. Ciò ha spinto l’imprenditore della ristorazione Danilo Capitanelli di Loreto (An), titolare del ristorante pizzeria Zia Emilia a inventare in queste ore una pizza ‘mondiale’ dedicata proprio a Walid Cheddira, storico cliente del locale e amico proprio del pizzaiolo marocchino di Zia Emilia Mohamed.