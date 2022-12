Rfi e Retake Bari: il murale 'Biodiversita’ essenza della vita' completa la strada dell’arte in via Duca degli Abruzzi

BARI - Inaugurato oggi, in occasione della Giornata mondiale del suolo, il murale realizzato dall’artista Lespleen “Biodiversità essenza della vita” che completa la strada dell’arte in via Duca degli Abruzzi. Lo rende noto Rfi.Quest’ultimo murale raffigura un bosco pugliese abitato da upupe, ghiandaie e cinciallegre.Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), proprietaria del muro di cinta di via Duca degli Abruzzi, ha concesso gli spazi a Retake Bari per abbellire, con il contributo di artisti e volontari, un angolo di città e sensibilizzare i passanti su temi universali come la solidarietà e il rispetto per la natura.