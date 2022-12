Bari, 21 dicembre: preghiera per la pace in Ucraina





Per l'Arcivescovo di Bari-Bitonto l'evento sarà uno spazio di grazia al quale si uniranno le altre diocesi italiane. All'interno dello stesso - prosegue Satriano - diverrà molto forte l'elevazione della nostra supplica per la pace, con l'intercessione del Santo venerato dai popoli delle due Nazioni belligeranti.

Il Cardinale Matteo Zuppi presiederà mercoledì 21 dicembre 2022 a Bari sulla tomba di San Nicola la veglia di preghiera per la pace fra Russia e Ucraina. L'iniziativa del presidente della Conferenza Episcopale Italiana è stata annunciata da Monsignor Giuseppe Satriano nel corso della solenne concelebrazione per la memoria liturgica di San Nicola, svoltasi nella serata di martedì 6 dicembre in una Basilica stracolma.