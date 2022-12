Ad intervenire sul posto per i rilievi del caso la Polizia Locale.

BARI - Attimi di paura ieri nel capoluogo pugliese, in via della Murge, dove un giovane motociclista ha perso il controllo del mezzo cadendo sull'asfalto. Ancora da accertare le cause dell'incidente. Il giovane versa in gravi condizioni ed è stato soccorso dagli operatori del 118 che lo hanno subito trasportato in ospedale.