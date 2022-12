Il Castello incantato di Babbo Natale, appuntamento dal 17 al 26 dicembre a Mesagne

Il percorso fiabesco guiderà alla Stanza del Trono in cui Babbo Natale accoglierà i bambini e le loro letterine, tra stupore e foto ricordo per immortalare il momento.



L’iniziativa - promossa dal Comune di Mesagne col contributo del DUC – Distretto Urbano del Commercio “Castrum Medianum” – è organizzata da “Lab Communications Eventi”. Evento libero e gratuito.

MESAGNE (BR) - Ambienti decorati da luci, alberi addobbati e atmosfere da sogno. E ancora, paesaggi innevati popolati da renne, orsi e civette, soldatini e trenini che si animano e musiche che danno voce a un’atmosfera d’incanto: la descrizione è quella degli spazi che a partire da domani, sabato 17 dicembre, ospiteranno Babbo Natale a Mesagne.Il protagonista per eccellenza di ogni infanzia felice resterà nel Castello di Mesagne fino al 26 dicembre, ogni giorno dalle 17.30 alle 21. Intanto, per l’inaugurazione della sua dimora locale, è atteso un arrivo in grande stile. È stato organizzato a bordo di una grande e luminosa slitta trainata da cavalli che - percorrendo la centralissima via Marconi - lo condurranno all’ingresso dell’antico maniero accompagnato dai suoi fedeli Elfi.