BARI - Dramma sfiorato sulla Ss16 ai curvoni di Japigia dove alcuni mezzi, tra cui anche un tir, sono rimasti coinvolti in un violento scontro che ha portato un’auto a ribaltarsi. In fase di accertamento la dinamica dell'incidente. Ad intervenire sul posto, oltre agli operatori del 118, anche le forze dell’odine. Due i feriti nello schianto, non sarebbero in gravi condizioni.