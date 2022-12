Qatar ‘22: la Francia vince 2-0 col Marocco e vola in finale

Via Fifa World Cup fb





Nel secondo tempo al 26’ Thuram della Francia non riesce a schiacciare di testa in porta. Al 35’ la Francia raddoppia con Kolo Muani con un tocco rasoterra di destro. Al 94’ Hamdallah del Marocco sfiora la rete. La Francia sfiderà Domenica 18 Dicembre alle 16 in finale l’Argentna. Il Marocco giocherà Sabato 17 Dicembre alle 16 la finale per il terzo e quarto posto con la Croazia.

- Nella seconda semifinale dei Mondiali del Qatar 2022 la Francia vince 2-0 a Al Khor con il Marocco e si qualifica per la finale. Nel primo tempo al 5’ la Francia passa in vantaggio con Theo Hernandez con una conclusione al volo in diagonale. Al 10’ Ounahi del Marocco va vicino al gol. Al 16’ Ziyech del Marocco sfiora la rete. Al 18’ Giroud della Francia con un tocco di sinistro colpisce il palo. Al 45’ El Yamiq del Marocco con una rovesciata centra il palo.