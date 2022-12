Bari, progetto 'No al bullismo': domani la presentazione a Palazzo di Città

BARI - Domani, venerdì 9 dicembre alle ore 12.00 nella sala giunta di Palazzo di Città il presidente della commissione comunale Cultura Giuseppe Cascella e l’assessora alle Politiche educative e Giovanili Paola Romano, insieme ai presidenti dei Municipi, presenteranno il progetto “No al bullismo”, iniziativa della commissione Culture che si prefigge l’obiettivo di prevenire le situazioni di bullismo nelle scuole primarie e i disturbi alimentari che potrebbero insorgere nei giovanissimi in seguito al disagio provocato da episodi di sopraffazione fisica e psicologica e, in ultima analisi, migliorare il benessere fisico e la salute mentale dei bambini usando strumenti educativi quali la lettura in classe e attività ludiche in grado di elaborare e analizzare le ragioni dei disturbi alimentari dei ragazzi.Il progetto, che prenderà il via il mese prossimo, definisce meglio il ruolo del bullo e della vittima, creando una relazione autentica e responsabile tra i due e, per entrambi, una maggiore consapevolezza di sé.