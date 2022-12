Manovra: oggi al Senato, voto finale il 29 dicembre

ROMA - I tempi stringono per la Manovra economica, che oggi è arrivata blindata all'esame del Senato. E' scontro sui tempi, con le opposizioni che hanno occupato la commissione Bilancio. Il voto finale slitta da domani a dopodomani. "Grazie alla nostra tenacia e insistenza la manovra arriverà in Aula il 29", scrive su twitter Raffaella Paita, capogruppo del Terzo Polo in Senato.Il disegno di legge di Bilancio approderà domani nell'Aula del Senato alle 10 per la discussione generale, al termine della quale verrà posta la fiducia. Poi giovedì mattina, a partire dalle 9, inizieranno le dichiarazioni di voto sulla fiducia, seguite dalla chiama e quindi dal voto finale sul provvedimento. Entro le 12 dovrebbe quindi arrivare il via libera definitivo."La conferenza dei capigruppo ha deliberato di all'unanimità di procedere domani con la discussione generale e di aprire dopodomani alle 9 la seduta con le dichiarazioni di voto, la successiva votazione per appello nominale e poi la votazione finale", ha annunciato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, prima di sospendere nuovamente la seduta.