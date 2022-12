BARI - Nuovo incidente questa mattina sulla Statale 16. Lo schianto tra tre auto, all’altezza dell’uscita per Carbonara, in direzione Brindisi, ha portato una delle vetture a ribaltarsi più volte. Il conducente è stato soccorso dagli operatori del 118 ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Di Venere di Carbonara di Bari. Non sono gravi le sue condizioni. Disagi al traffico con lunghe code in direzione Sud.