via Brescia Calcio Bsfc

In Serie B Alfredo Aglietti 52 anni è il nuovo allenatore del Brescia. Sostituisce lo spagnolo Pep Clotet esonerato dopo la sconfitta 3-0 all’ “Arena Garibaldi” con il Pisa nella diciottesima giornata di andata. Aglietti ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con possibilità di rinnovo in caso di promozione in Serie A.

Aglietti nella scorsa stagione ha allenato la Reggina in Serie B e fu esonerato il 13 Dicembre 2021 nel girone di andata. Il vice di Alfredo Aglietti sarà il brasiliano Cesar. Aglietti debutterà in panchina Lunedì 26 Dicembre alle 12,30 al “Rigamonti” con il Palermo nella diciannovesima e ultima giornata di andata. Il Brescia è decimo con 24 punti.