BARI - Le vetrate della sede di Confindustria Bari, in via Amendola, è stata imbrattata con vernice rossa. Secondo quanto reso noto dagli uffici, le porte sono state imbrattate di vernice rossa e segnate con il simbolo della falce e martello posto sotto la data del 3 dicembre. Sarebbe esplicito il riferimento alla manifestazione di protesta in programma a Roma in quella giornata.“È un gesto inqualificabile” dichiara il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana.