Basket, Happy Casa Brindisi: al via la campagna abbonamenti

FRANCESCO LOIACONO - In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi oggi riaprirà la campagna abbonamenti per le partite al “Pala Pentassuglia” del girone di ritorno. La squadra pugliese giocherà otto gare in casa nel ritorno. Il 22 Gennaio 2023 ospiterà alle 16,15 la Virtus Bologna. Il 29 Gennaio sfiderà alle 18,30 il Reggio Emilia.

Il 12 Febbraio affronterà alle 19 il Verona. Il 12 Marzo alle 18 giocherà contro l’Armani Milano. Il 26 Marzo alle 18 dovrà vedersela col Treviso. Il16 Aprile ospiterà alle 18 il Sassari. Il 23 Aprile alle 18 sfiderà il Trento e il 7 Maggio alle 18 giocherà col Trieste. I nuovi abbonamenti potranno essere sottoscritti al New Basket Store di Corso Garibaldi 29 a Brindisi tutti i giorni dalle 9,30 alle 13 e dalle 16,45 alle 20,15.