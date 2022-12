Champions League, la Juventus Women sconfitta 1-0 dall'Arsenal

FRANCESCO LOIACONO - Nella quarta giornata della fase a gironi della Champions League di Calcio Femminile la Juventus perde 1-0 a Londra con l’Arsenal. Nel primo tempo al 5’ Arianna Caruso delle bianconere va vicina al gol. Al 15’ l’Arsenal passa in vantaggio con l’olandese Vivianne Miedema con un tocco al volo di destro. Al 23’ la svedese Stina Blackstenius delle inglesi sfiora il raddoppio.

Al 31’ Stina Blackstenius con una conclusione da fuori area non inquadra la porta. Nel secondo tempo al 25’ Vivianne Miedema dell’ Arsenal Women non riesce a schiacciare di testa in porta. L’Arsenal è primo con 10 punti, secondo il Lione a 7 punti. La Juventus è terza con 5 punti, quarto e ultimo lo Zurigo a 0.