Basket, Happy Casa Brindisi: Materassi Unibed nuovo Silver Sponsor

L’azienda si occupa della consegna dei materassi in tutta Italia. I materassi Unibed hanno un tessuto traspirante che favorisce la riduzione dell’umidità sulla pelle e dona per tutta la notte una sensazione di benessere e freschezza.





Il titolare di Unibed Materassi Giuseppe Lasorella ha dichiarato: “Sono soddisfatto di aver raggiunto l’accordo col direttore commerciale dell’ Happy Casa Andrea Fanigliulo. Grarantirò un sostegno economico importante alla squadra pugliese per questa stagione di basket”.

- In A/1 di basket maschile Materassi Unibed è il nuovo Silver Sponsor dell’ Happy Casa Brindisi. Il contratto scadrà il 30 Giugno 2023. L’azienda ha sede a Bari in Viale Unità d’ Italia 63 a/b ed è la prima in Puglia per la produzione e il commercio dei sistemi di riposo. I prodotti di Materassi Unibed hanno più di 5 anni di garanzia.