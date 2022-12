Furbetti del cartellino: blitz delle Fiamme Gialle all'Asl di Lecce

I militari si sono intrattenuti così per alcune ore nell’ufficio situato al secondo piano della struttura e hanno acquisito le timbrature dove compaiono gli orari di entrata e di uscita registrati dal badge e poi inseriti su un documento.

LECCE - Le Fiamme gialle hanno effettuato lo scorso 14 dicembre un blitz nella sede dell’Asl di Lecce in via Miglietta per acquisire la documentazione relativa agli orari di entrata e uscita di medici e infermieri in servizio. È stata infatti aperta un’indagine sul possibile assenteismo di alcuni operatori “fannulloni” durante i propri orari di lavoro per occuparsi di faccende personali.