Basket, Happy Casa Brindisi: muore la madre del tecnico Frank Vitucci

Il presidente dell’ Happy Casa Fernando Marino e tutta la società pugliese si stringono intorno a Frank Vitucci al fratello Alberto alla moglie Monica e ai figli di Frank Vitucci Chiara Giovanni e Marco. Vitucci dovrebbe essere regolarmente in panchina nella partita che la squadra brindisina giocherà Domenica 11 Dicembre alle 20,30 fuori casa all’ “Allianz Dome” contro il Trieste.

In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi è morta la madre del tecnico Frank Vitucci. Non si conoscono il nome della madre l’età e il motivo della morte che non sono state comunicate per la tutela della privacy.