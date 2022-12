Putignano, rinviato Putignanolandia. Grande attesa per La notte dei falò di Santa Lucia

PUTIGNANO (BA) – Le previsioni meteo in programma a Putignano nella giornata odierna non sono confortanti. Per preservare la salute dei più piccolini, l’evento Putignanolandia in programma nel pomeriggio di oggi, sabato 10 dicembre, è stato rinviato. Babbo Natale, gli elfi e le mascotte itineranti, la street band, gli spettacoli di magia, la baby dance e gli artisti di strada saranno a Putignano lunedì 12 dicembre, a partire dalle ore 17:00 per le vie cittadine.Questo pomeriggio, dalle 16:00 alle 18:00, Babbo Natale incontrerà grandi e bambini al Centro Polivalente per Anziani (via Gianfedele Angelini). Tra zucchero filato, pop corn, letterine da imbucare e desideri da esprimere. Da non perdere le esposizioniche ci accompagneranno per tutto il periodo di festa. Al Museo Civico “Romanazzi Carducci” (piazza Plebiscito) la mostra “Le forme dei metalli”, personale di opere in metallo forgiato realizzate dall’artigiano putignanese Vito Capozza, e “Affreschi musicali di Natale”, mostra di pittura a cura dell’artista ucraina Yana Chebotova. Al chiostro della Biblioteca Comunale “Seguendo una cometa”, presepe artistico realizzato dalla maestra Luigia Bressan.Confermati per domenica 11 e lunedì 12 dicembre gli appuntamenti, tanto attesi, legati a La notte dei falò di Santa Lucia. Domenica 11 si comincia alle 19:30 andando Per le strade dei presepi, una passeggiata tra canti di Natale e cammini di luce; dalle 20:30 il centro storico sarà animato da Fiammelle – Visioni e suggestioni sonore aspettando i falò. Lunedì 12 dicembre, come da tradizione, si accenderanno i falò di santa Lucia. Dal centro alle periferie, saranno 14 i falò intorno ai quali ritrovarsi per celebrare una delle tradizioni più sentite dalla comunità.