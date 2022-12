Berlusconi, Lacarra (PD): "Battuta sconcertante. Rivela radicamento cultura sessista nel Paese"

ROMA - “Assolutamente sconcertanti le parole di Silvio Berlusconi. Un’uscita – l’ultima di una lunga serie – che mette in grande imbarazzo tutti, perché rivela quanto profondamente radicata sia la cultura sessista nel nostro Paese. Una battuta denigratoria e di cattivissimo gusto che non c’entra nulla con l’humor. Ma che, al contrario, qualifica il bassissimo grado di rispetto che chi l’ha pronunciata ha verso le donne e chi viene quotidianamente sfruttato a fini sessuali. Il disperato tentativo di correggere il tiro, poi, è ancora più grave se possibile. È proprio negli ambienti tipici della socialità – come sono gli spogliatoi degli sportivi – che deve farsi strada un linguaggio nuovo e mai più offensivo”. Lo dichiara Marco Lacarra, Segretario regionale pugliese e deputato del PD.