Bnl Telethon all'Opera: a Bari La Traviata dei record

BARI - Grande successo per la serata di solidarietà organizzata da BNL BNP Paribas al Teatro Petruzzelli di Bari a sostegno della Fondazione Telethon. Per questa ottava edizione di Bnl per Telethon all’opera, in cui si è assistito alla prova generale de La traviata di Giuseppe Verdi, è stata raccolta la cifra record di 102.000 € per la cura delle malattie genetiche rare. In questi anni le donazioni provenienti dalla vendita dei biglietti hanno permesso di raccogliere oltre 580.000 €.Insieme alla banca e alla Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, altre 21 aziende hanno sostenuto l’iniziativa con donazioni. La serata, con la presenza del direttore territoriale Sud di BNL BNP Paribas Barbara Martini, ha attirato il pubblico delle grandi occasioni, che ha potuto assistere ad una delle più grandi opere del melodramma italiano - con scenografie e costumi ispirati alla tele del grande pittore pugliese Giuseppe De Nittis - con la consapevolezza di aver compiuto un gesto di solidarietà.Sono stati coinvolti 6 istituti scolastici, con la presenza di oltre 350 studenti che hanno partecipato con interesse ed entusiasmo, così come gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Bari che hanno realizzato la locandina dell’evento.L’impegno della Banca cresce e si rinnova di anno in anno: oltre 7,8 milioni di euro sono il risultato della raccolta 2022 di BNL BNP Paribas e delle Società del Gruppo in Italia a favore della Fondazione Telethon. La cifra supera del 7% quella realizzata lo scorso anno, mentre sono circa 330 i milioni di euro raccolti in 31 anni di partnership.