Calcio, Bari-Genoa in B: nel 2007 finì 2-2

Correva il 19 maggio 2007 e al San Nicola, la gara valida per la 39esima e ultima giornata della Serie B 2006-07, terminò 2-2. Il Bari dovrà riscattare quest'ultimo precedente con una vittoria, anche per guarire dalla pareggite riaffacciatasi sugli uomini di Mignani a seguito dello 0-0 di sabato 17 dicembre in casa della Reggina.

- Nove vittorie del Bari, due del Genoa e sette pareggi. Il bilancio complessivo degli incontri di Serie B disputati tra Bari e Genoa nel capoluogo pugliese pende a favore dei biancorossi che ritroveranno i grifoni nel torneo cadetto a 15 anni di distanza dall'ultimo confronto nello stesso campionato.