Carolina Benvenga (intervista): "A Natale porto nei teatri italiani 'Un natale favoloso… a teatro' e la magia delle feste natalizie"

- All’allarme di un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d'avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell'arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2022?Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro, assicurano un'atmosfera da sogno che tiene incollati alla poltrona rossa anche i più piccoli.Carolina non vede l’ora di riabbracciare il suo pubblico e, nel frattempo, commenta con queste parole la sua nuova avventura: “Dopo gli ultimi due anni sentivo forte il bisogno di creare occasioni di incontro con i bimbi fuori dagli schermi, in un luogo speciale, nuovo anche per me e non esiste posto più suggestivo del teatro, soprattutto in un periodo magico come quello natalizio. Sarà molto emozionante, non vedo l'ora!”.R:«Sto molto bene grazie! Ma soprattutto molto emozionata e concentrata per questa fase di preparazione del mio primo tour teatrale natalizio».R: «Con il mio solito spirito di intraprendenza, non mi lascio intimorire, le sfide per me sono fonte di grande carica ed ispirazione. Per me teatro, cinema, televisione, le piazze, sono la stessa cosa, un luogo in cui ho l’occasione di entrare in contatto con grandi e piccini, con tutti coloro che mi seguono e mi vogliono bene, cercando di dargli tutta me stessa per il tempo che abbiamo a disposizione».R: «Ci saranno Babbo Natale, gli elfi e alcune piccole sorprese, balleranno con me e si appassioneranno ad una piccola storia di Natale».R: «Lo faccio da così tanti anni che non è una novità, prima di approdare a teatro con uno spettacolo tutto mio, ho passato gli ultimi 10 anni ad incontrarli in giro per l’Italia. Per me, stare con loro è come stare a casa mia, in famiglia, e so che questa sensazione è ricambiata».R: «Io non mi aspetto nulla per me stessa, il mio obiettivo è regalare alle mie famiglie dei momenti di pura gioia e divertimento, da poter condividere non solo con me ma in generale in famiglia, la cosa più importante di tutto».R: «Per me il Natale è Famiglia, è un’occasione in più per riuscire a stare con tutte le persone che amo insieme intorno ad un tavolo. Natale è condivisione. Natale è il profumo di fritto che non va via dai vestiti per una settimana e le risate della mia famiglia fino a tarda notte. Natale è solo un’altra occasione per condividere l’amore che abbiamo nel cuore».R: «Non ne ho idea, io ho semplicemente fatto del mio meglio mettendo i bambini e le bambine al centro di tutto, loro sono la vera priorità. Credo che in me abbiano visto sempre verità, io sono così, non sono un personaggio costruito, sono semplicemente me stessa, ed in questo caso la fortuna vuole che il mio modo di essere incontri la loro preferenza ed il loro affetto. Questa combo unita a tanto duro lavoro e grande dedizione mi ha portato ad entrare nel loro cuore in modo totalmente naturale».R: «Sicuramente è una grande responsabilità che mi prendo al 100% Significa per me fare attenzione a tutto perché so che tutto può essere visto come un messaggio e un esempio, ma ripeto, per me non è una fatica, perché io sono fatta così. Voglio che i genitori siano sempre consapevoli di potersi fidare di me e dei miei prodotti perché tengo all’anima delle loro creature come fossero mie».R: «Per adesso non ci penso, mi vivo il momento che mi richiede già abbastanza fantasia! Del domani si vedrà!».R: «Abbiamo in cantiere tanti progetti ma sono scaramantica e non ne parlo, sicuramente il mio futuro prossimo è fedelmente legato ai miei bambini e alle mie bambine».Ricordiamo gli imperdibili appuntamenti live, per uno show musicale assolutamente inedito che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia. Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere il Natale 2022 con la loro star e i suoi compagni, in un viaggio che, da Nord a Sud, toccherà le principali città italiane: Napoli, Milano, Lecce, Roma, Catania, Palermo, Firenze, Bologna, Taranto e Torino. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it , nei punti vendita autorizzati Ticketone e nei teatri.Il tour sarà inaugurato il 18 dicembre al Palapartenope di Napoli; prosegue il 23 dicembre al Teatro dal Verme di Milano; il 26 dicembre al Politeama Greco di Lecce; il 27 dicembre all’Auditorium Conciliazione di Roma; il 29 dicembre al Teatro Metropolitan di Catania; il 30 dicembre al Teatro Golden di Palermo; il 2 gennaio al Tuscany Hall di Firenze; il 3 gennaio al Teatro Duse di Bologna; il 5 gennaio al Teatro Orfeo di Taranto e 8 gennaio al Teatro Colosseo di Torino.Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet, per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.