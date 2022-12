Castellana Grotte, torna il 'Presepe vivente'

CASTELLANA GROTTE (BA) - Si rinnova anche per quest’anno la rappresentazione del “Presepe Vivente” all’interno delle Grotte di Castellana curata dalla Pro Loco “Don Nicola Pellegrino” con la regia di Lucio Giordano.Saranno previste ben sei repliche dell’evento che consentirà a visitatori grandi e piccini di vivere in un’atmosfera unica la Natività visitando il suggestivo complesso ipogeo a diretto contatto con i figuranti in costume in un’ambientazione allestita appositamente sotto la professionale supervisione dell’esperto regista Lucio Giordano, coadiuvato dalla scenografo Raffaele.Le sei date previste sono mercoledì 28 e giovedì 29 dicembre, quindi martedì 4, giovedì 5, sabato 7 e domenica 8 gennaio. Saranno praticate condizioni particolari per i visitatori con la gratuità per i bambini ed uno sconto particolare per i soci di tutte le Pro Loco italiane.A seguito del grande successo riscosso dalla precedente edizione, sono già pervenute molte richieste di gruppi organizzati e di famiglie, ma anche di figuranti e personaggi che vogliono partecipare attivamente alla manifestazione.Le richieste dei figuranti e degli attori, saranno attentamente vagliate dal regista che per quest’anno conta di inserire molte novità per rendere ancora più unico e spettacolare l’evento.Nei prossimi giorni saranno fornite ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione e di acquisto dei biglietti singoli e cumulativi.