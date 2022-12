Claudia Marss & Gospel Italian Singers, concerto in Chiesa Madre a Mesagne

Dal 1996 si dedica anche al gospel, collaborando con diversi gruppi, ed esibendosi in teatri e rassegne di tutt’Italia, tra cui “Gospel in the Easter Time” e “Rassegna Gospel” a Bibiena. Claudia Marss è apparsa anche in RAI nei programmi “Ricomincio da due”, “Mestiere di Vivere” e “Pacem in Terris”. Nel film di Carlo Verdone “Maledetto il giorno che t’ho incontrato” la cantante brasiliana canta uno dei temi della colonna sonora presenti nella pellicola del noto attore e regista romano. Ma una tappa fondamentale di Claudia Marss si registra nell’ottobre del 2004 quando viene scelta da Nicola Piovani come solista nello “Stabat Mater- La Pietà”, musicato dallo stesso Piovani su testo di Vincenzo Cerami. A fianco della cantante, Gigi Proietti e Rita Cammarano. Oggi Claudia Marss insegna canto, impostazione della voce, tecnica di respirazione, improvvisazione e stile ed interpretazione nell’ambito della musica brasiliana.

MESAGNE (BR) - Farà tappa a Mesagne il tour di Claudia Marss & Gospel Italian Singers. Lunedì 26 dicembre, a partire dalle ore 20.00, la chiesa Madre ospiterà uno dei concerti di Natale più attesi in ambito gospel, l’evento è promosso dall’Amministrazione Comunale col contributo del DUC ‘Castrum Medianum’. Ingresso gratuito. La cantante sarà affiancata da 8 coristi e 3 musicisti diretti dal maestro Francesco Finizio.Claudia Marss, nata a Salvador di Bahia in Brasile, è una cantante e compositrice conosciuta per la sua voce duttile ed espressiva. La Marss trova nella fusione della musica popolare brasiliana con la musica afro-americana la condizione artistica ideale per esprimere al meglio la sua grande forza interpretativa. Nel 1986 vince il Premio Troféu Caymmi come miglior interprete emergente, mentre nel 1988 con Gilberto Gil partecipa alla tourneè in Brasile. Nel 1989 arriva in Italia. E da allora partecipa a diverse rassegne, tra queste “Roma Jazz Fest”, “Festival Internazionale per la Pace ad Assisi”, “Euritmia Jazz festival” e “Jazz Time del Brass Group”.