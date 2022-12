Al momento il bilancio è di 19 vittime, 1,5 milioni di utenze senza elettricità e molti voli cancellati.

Traffico in tilt e molti disagi si registrano negli Usa che si trova nella morsa del freddo. A New York, che sta trascorrendo il Natale più freddo dal 1906, infatti, è stato dichiarato lo stato d'allerta con il divieto di circolazione per i grossi mezzi.