Consiglio Puglia: terminato l’esame del testo delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione con l’approvazione di altri articoli

BARI - Con l’approvazione di altri articoli del testo delle disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2023, è terminato l’esame del testo licenziato dalla Commissione bilancio.L'Aula ora passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi al testo.Di seguito il contenuto degli articoli approvati oggetto di emendamenti.Per la realizzazione del progetto "Hub scienza della Vita della Regione Puglia" (LSH Puglia), finalizzato allo sviluppo a livello preclinico e clinico di nuovi approcci terapeutici basati sulla produzione di terapie mediche avanzate, in continuità con il Tecnopolo per la medicina di precisione, nel bilancio regionale autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2023 di 1.948.036,00 euro, per l'esercizio finanziario 2024 una dotazione finanziaria di 6.948.036,00 euro e per l'esercizio finanziario 2025 di 11.648.036,00 euro.Al fine di effettuare attività di supporto e due diligence finalizzate alla verifica della sostenibilità del modello di gestione in-house dell’infrastruttura ferroviaria di competenza regionale, nel bilancioregionale autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria, per l’esercizio finanziario 2023, di 500 mila euro. La medesima dotazione finanziaria è assegnata, in termini di competenza, per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025.Consentiti gli ampliamenti fini ad un massimo del 20 per cento, degli edifici esistenti destinati ad attività agrituristica.100 mila euro per la promozione dell’attività fisica adattata, destinato agli enti del terzo settore che promuovono tale attività.Stanziata una somma di 75 mila euro per la promozione e supporto dei progetti di Social Taxi per il trasporto sociale e di accompagnamento di persone fragili.Per il progetto del Centro pilota per la valorizzazione della frutticoltura pugliese destinati 75 mila euro al Centro “Basile Caramia”.Un milione di euro come contributo straordinario per i Carnevali storici delle città di Putignano, Manfredonia, Massafra, Gallipoli, Sammichele di Bari, nonché i carnevali di Apricena, Bisceglie e Santeramo in Colle.Adottate misure per sostenere la conciliazione dell’attività istituzionale dei consiglieri regionali con la gravidanza e con la maternità e paternità, consentendo la partecipazione da remoto o l’assenza giustificata alle attività consiliari e individuando forme e modalità compatibili con il Regolamento per consentire posti riservati nel parcheggio interrato e all’interno del plesso del palazzo del Consiglio regionale spazi idonei da attrezzare, con personale competente.Le aree di cordoni dunali possono essere assentite in concessione allo scopo di realizzare interventi di recupero o risanamento delle dune. E’ stato concesso un contributo di 100 mila euro ai comuni per promuovere la progettazione e l’esecuzione di interventi di salvaguardia, conservazione e recupero.Cinque milioni di euro come contributo per i cittadini con disturbi dello spettro autistico che si avvalgono del metodo ABA di terapie logopediche per pazienti già con diagnosi o altri metodi sostenuti da evidenza scientifica.Ogni comune costiero deve prevedere almeno di un’area per assicurare l’accesso al mare dei disabili previsti dalla normativa in materia.Un contributo di 100 mila euro per la promozione del progetto “Alberi per il futuro” a sostegno dei comuni per la progettazione e l’esecuzione di interventi di realizzazione o di riqualificazione di aree verdi in ambito urbano e periurbano, al fine di migliorare la qualità dell’aria.Una dotazione finanziaria di 100 mila euro da attribuire alla proposta di legge in materia di orti urbani, collettivi, didattici e socio-terapeutici.Dotata per 100 mila euro la proposta di legge in materia di qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano, nel limite massimo di 10 mila euro per ogni intervento.Concessa una somma di 300 mila euro per l’installazione nei comuni pugliesi di campionatori olfattometrici automatici comprensivi di centraline meteo per il monitoraggio delle molestie olfattive.300 mila euro per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e promozione turistica, di siti di particolare interesse archeologico come il “Sistema archeologico del Pulo” nel comune di Molfetta.