Consiglio Ue, prestiti da 18 mld all'Ucraina

“Il Consiglio ha raggiunto un accordo su un pacchetto legislativo che consentirà all’Ue di aiutare finanziariamente l’Ucraina per tutto il 2023 con 18 miliardi di euro. La proposta è stata adottata oggi dal Consiglio mediante procedura scritta e sarà presentata al Parlamento europeo per la sua possibile adozione la prossima settimana”, ha dichiarato il Consiglio in una nota.





I prestiti dell’Ue a Kiev avranno un periodo di tolleranza di dieci anni con le garanzie fornite dagli Stati membri dell’Ue o dal bilancio del blocco, ha aggiunto il Consiglio.

