Bari-Modena, il galletto espugnerà il San Nicola?

via Ssc Bari fb

Interrompere il digiuno di vittorie anche al San Nicola, dopo aver vinto per 3-0 in casa del Cittadella nell'infrasettimanale disputatosi giovedì 8 dicembre. E' la missione che impegnerà il Bari dalle 18 di quest'oggi nell'incontro con il Modena valido per il turno n.17 della Serie B 2022-2023.Sul rettangolo dell'Astronave arriverà una compagine che vorrà risollevarsi dopo il beffardo 2-2 con il Venezia e che ha deciso il confronto disputatosi al Braglia, anch'esso nel pomeriggio dell'Immacolata.Su quel pareggio, il Bari dovrà concentrare l'attenzione per ritrovare la vittoria interna che manca dal 1 ottobre 2022. Dopo il 6-2 inflitto al Brescia nella data precedentemente menzionata, il Modena sarà il secondo avversario che il Bari dovrà cercare di battere anche per riscattare l'1-1 che al San Nicola e, sempre in Serie B, decise la gara disputatasi il 23 aprile 2016.