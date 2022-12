BARI - Nelle ultime 24 ore in Puglia sono 1.240 i nuovi casi di infezione da Covid-19 registrati su 8.151 tamponi.L'indice di positività è del 15,2% (ieri 20%).Non ci sono decessi (ieri 6). Sono 16.077 le persone attualmente positive, 216 quelle ricoverate in area non critica, 18 (ieri 17) in terapia intensiva