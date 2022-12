Trepuzzi, dal 27 al 29 dicembre la grande danza con il BdS Stage

LECCE - Il 27, 28 e 29 dicembre, Vera Giannetto, direttrice artistica della scuola di danza Balletto del Salento di Trepuzzi, organizza e ospita nelle sale della sua scuola un grande evento di danza con insegnanti di comprovata bravura: il BdS Stage, alla sua prima edizione, vede la partecipazione di alcuni professionisti del panorama della danza internazionale come Irma Di Paola, Alberto Montesso Simone Nolasco e Greta Rodorigo per la prima volta a Trepuzzi. Quest'ultima sostituisce la coreografa e creative director Dalila Frassanito, che ha subìto un infortunio poco prima dello stage.

Artisti provenienti da prestigiose accademie di danza, creative director, coreografi e ballerini di successo in teatro e in programmi tv Rai e Mediaset, porteranno tutta la loro esperienza nei tre giorni organizzati in quel di Trepuzzi per concludere l'anno con una full immersion di classico, modern e contaminazione.

Diversi stili per diverse fasce d'età e livelli. "Un'occasione - specifica la direttrice artistica Vera Giannetto - per dimostrare come si possa portare l'arte, in questo caso la Danza con la D maiuscola, non solo in grandi città ma anche in una realtà come Trepuzzi, dove ho intrapreso il mio percorso da insegnante più di 30 anni fa e dove ancora voglio seminare bene per il futuro di tante generazioni di ragazze e ragazzi che vogliono crescere seguendo una passione, un sogno, o semplicemente arricchendosi con delle esperienze formativo-didattiche- artistiche che lasceranno loro qualcosa di importante anche se faranno altro nella vita. A Trepuzzi ci sono stimoli, idee, sogni e voglio metterli in pratica, per questo ho fortemente voluto realizzare qui questo stage".

Particolarmente conosciuti i docenti dello stage. Simone Nolasco, ballerino professionista, vanta un lungo curriculum televisivo e dal 2015 ad oggi è uno dei protagonisti più amati ella trasmissione "Amici" di Maria de Filippi in onda su Canale 5.

Irma Di Paola è una creative director e coreografa poliedrica il cui percorso spazia in diversi ambiti artistici. Da poco reduce dal successo de La Notte della Taranta, affianco il coreografo e regista Luca Tommassini nella realizzazione di prestigiosi eventi e progetti in Rai, è inoltre co-fondatrice di "Evento Domino", uno dei più importanti eventi di settore in Italia.

Alberto Montesso è Maître de Ballet, attualmente maestro di classico nella trasmissione "Amici" di Maria De Filippi e docente presso l'Accademia Nazionale di Danza Roma, la Scuola di Ballo del Teatro San Carlo Napoli e il Tulsa Ballet School USA.

Greta Rodorigo, assistente della coreografa Dalila Frassanito, è un ballerina professionista che vanta esperienze in film, musical e spettacoli tra i quali il musical "Forza Venite Gente" in tour in tutta Italia, il film/musical "Romeo e Giulietta", lo spettacolo "Notte nel Deserto" ed è inoltre ballerina in AIDA.