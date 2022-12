Festival Muse prosegue con Erica Mou a Locorotondo e Vera Di Lecce

Venerdì 23 dicembre prosegue a Locorotondo e Corigliano d'Otranto la prima edizione di MUSE, Festival organizzato dall'Associazione Locus Festival con il supporto della Direzione Generale Spettacolo - Ministero della Cultura.

Nell'Auditorium Comunale di Locorotondo, in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Promozione, alle 21 (ingresso 5 euro - biglietti circuito TicketOne) spazio a Erica Mou. Classe 1990, la cantautrice pugliese può vantare oltre seicento concerti in Italia e all’estero, importanti collaborazioni, esperienze a teatro, sei album in studio e il romanzo “Nel mare c'è la sete”. In scaletta, tra gli altri, i brani di “Nature”, ultimo progetto discografico uscito nel 2021. Nature è una parola che racconta l’essenziale, il futuro e la pluralità, con sfumature diverse: in italiano ci dice della varietà degli esseri e dell’essere. In inglese parla della bellezza dell’universo. In francese sottolinea la mancanza di artificio. In dialetto pugliese allude alla sessualità che produce vita. Nature è etimologicamente una parola dal latino: è un verbo al futuro, una nascita senza fine.

Nel Castello Volante di Corigliano d'Otranto fino al 6 gennaio è allestita la mostra Muse, del fotografo Guido Harari che ispira e dà il nome al festival e che accoglie oltre quaranta ritratti di grandi icone femminili della storia della musica dagli anni '70 ad oggi. Dalle 22 (ingresso 5 euro prima delle 23 - a seguire 10 euro - biglietti circuito TicketOne) Muse, in collaborazione con Sei Festival, ospita una lunga serata con le esibizioni di Vera Di Lecce (cantante, producer e performer che nasce dalla tradizione e sviluppa un percorso personale di ricerca e sperimentazione), Elisa Bee (dj, producer e collezionista di vinili, affascinata dai suoni del passato è in grado di riproporli in chiave moderna, sfuggendo tuttavia alle definizioni di genere, rendendo originale ogni sua opera) e Lorenzo Perrotta (dj dal sound che spazia dalla musica elettronica in ogni sua forma fino ad arrivare alla melodic techno).

Dopo la pausa per Natale, lunedì 26 dicembre (ore 21 - ingresso 10 euro - biglietti circuito TicketOne) al Teatro Sociale di Fasano l'atteso live di Serena Brancale, cantante, polistrumentista, performer e compositrice pugliese, che unisce la passione per il soul, r&b e il jazz. Dopo l'esperienza al Festival di Sanremo nel 2015 e numerose collaborazioni, oggi è considerata il fiore all’occhiello della musica nu-soul/jazz italiana all’estero. Il suo ultimo album "Je so Accussì" è una raccolta di canzoni caratterizzate da una nuova consapevolezza, tanto nel suono quanto nei testi, mantenendo la sua cifra stilistica jazz/soul ma con nuove influenze e collaborazioni del mondo R&B. In questo terzo capitolo discografico di inediti, rende omaggio anche a tre composizioni di Pino Daniele, sua più grande fonte d’ispirazione, conservando preziosamente le melodie originali ma con una nuova veste negli arrangiamenti. Je so accussì è un disco in cui emerge tutta la sua anima black, quella nera a metà e della passione senza tempo per il jazz, e quella figlia del Sud e della sua amata Puglia.

Doppio appuntamento martedì 27 dicembre (ore 21 - ingresso 5 euro - biglietti circuito TicketOne) con Whitemary all'Officina degli Esordi di Bari e Nziria al Castello Volante di Corigliano d'Otranto. Whitemary è una delle nuove gemme della musica elettronica italiana. “Radio Whitemary”, disco d'esordio uscito a giugno per 42records, è un concentrato di bassi pulsanti, sintetizzatori analogici e cassa in quattro, che si sviluppa in quattordici brani tutti scritti, prodotti, suonati e cantati dalla musicista aquilana (ma ormai di base a Roma). Nziria è il nuovo progetto sperimentale dell'artista non-binary Tullia Benedicta. In scaletta i brani di Xxybrid, album di debutto uscito per l’etichetta Never Sleep, concepito come un atto psicomagico, volto a riscoprire le sue origini napoletane e a rileggere alcuni dei topoi della cultura partenopea.

Mercoledì 28 dicembre (ore 21 - ingresso 5 euro - biglietti circuito TicketOne) Fabryka in concerto all'Officina degli Esordi di Bari mentre.