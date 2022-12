DL Rave, Lacarra (Pd): "Ghigliottina taglia la testa della nostra democrazia"

ROMA - "È successo pochissime altre volte nella storia della nostra Repubblica ma credo mai in occasione della conversione del primo decreto-legge di un Governo appena insediato. È questo il modo con cui la destra intende guidare il Paese: uso improprio della decretazione d’urgenza, continue forzature dei regolamenti parlamentari fino all’interruzione forzata dei lavori parlamentari. Una ghigliottina che qui impedisce alla minoranza parlamentare di opporsi a un provvedimento inutile e ingiusto, ma che oggi assume un significato diverso e molto più grave: il congelamento della nostra democrazia, del contraddittorio politico, della libertà di discutere e contestare nelle sedi parlamentari.” Lo dichiara Marco Lacarra, deputato e segretario del PD Puglia, in seguito alla dichiarazione del Presidente della Camera dei deputati di applicare la cosiddetta “tagliola” per convertire in tempo il decreto-legge in esame a Montecitorio in materia di giustizia.“Siamo inorriditi da quello che sta succedendo. Perché per porre rimedio all’incapacità del Governo di portare tempestivamente ad approvazione un proprio provvedimento, si stanno calpestando le prerogative delle opposizioni. A cosa arriveremo, è giusto chiedersi a questo punto. A decreti-legge che non necessiteranno più del passaggio nelle Camere?”.