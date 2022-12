Domani a Bari 'Natale in Grotta'

BARI - L’Archeoclub “Italo Rizzi” di Bari e l’Associazione crocerossine d’Italia Onlus sezione di Bari invitano a “Natale in grotta“. Nella meravigliosa Basilica rupestre di Santa Candida sarà officiata la Santa Messa dal Parroco della Basilica di Santa Fara padre Mimmo Donatelli. Sarà un momento di vera e profonda fraternità. E dopo la Messa alla luce delle fiaccole e al suono di zampogne e ciaramelle vi sarà un brindisi augurale per salutare il 2023.

La Basilica di Santa Candida, nota in Europa per la sua maestosità e storia, come in un sogno condurrà a Betlemme, Città del pane: un pane che nutre innanzitutto la nostra anima.





L’appuntamento è per Venerdì 23 dicembre 2022 ore 16.00. Si partirà da Via Gen.Dalla Chiesa.