A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione dei soccorritori del 118 e la corsa all'ospedale San Giacomo di Monopoli. I funerali sono previsti per oggi nella Cattedrale di Monopoli.

MONOPOLI (BA) - Dramma a Monopoli dove è morto un bimbo di soli due mesi per cause ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di morte in culla, la Sids, che determina la morte improvvisa del neonato. È stata la madre ad accorgersi che il bambino non respirava più.