Dramma sulla Andria-Trani: ambulanza privata si schianta contro palo, muore 75enne

ANDRIA (BT) - Dramma per la 75enne Antonia Dragonetti, madre della consigliera regionale Debora Ciliento, la cui ambulanza di assistenza privata, rientrando a casa dopo che la donna ha terminato la dialisi, si è schiantata contro un palo alla rotonda della Andria-Trani. La 75enne è stata trasportata in ospedale, ma a causa delle varie fratture riportate, è morta poco dopo. Ad intervenire sul posto i carabinieri, gli operatori del 118 e la polizia locale.Il mondo della politica pugliese si stringe attorno al dolore della consigliera regionale. "Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla consigliera Debora Ciliento per la perdita della cara mamma, avvenuta ieri in seguito a un tragico incidente stradale. Ci stringiamo a lei e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore" si legge in una nota del M5S Puglia."A lei e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro abbraccio” ha scritto il capogruppo del Pd, Filippo Caracciolo.