'Impro School Night', performance degli allievi della scuola Improvvisart di Lecce

LECCE - Martedì 27 dicembre, a partire dalle ore 21, presso Teatro Asfalto a Lecce, andranno in scena le performance degli allievi della Scuola Improvvisart di Lecce.Il Teatro Asfalto accoglierà gli allievi di tutte le classi della Scuola Improvvisart, che saliranno sul palco per un grande evento tra teatro, festa e divertimento. Gli allievi del primo e secondo anno, del corso avanzato e di quello di specializzazione si esibiranno senza copione né scenografia, presentati e diretti da Fabio Musci, Elena Selleri e Paolo Paticchio, docenti della Scuola di Lecce.Coniugando studio, passione e divertimento, l’evento rappresenta un’occasione di condivisione dell’esperienza del palco e, soprattutto, un momento che permette agli allievi e agli attori di cimentarsi, senza perdere mai di vista l’obiettivo: sperimentare l’arte dell’Improvvisazione Teatrale nelle sue infinite forme. Il pubblico avrà il compito di assegnare i temi delle performances, gli stili e tutti gli input che verranno di volta in volta richiesti. Perché gli allievi saranno così malleabili da trasformare ogni suggestione in vere e proprie performance.La Scuola Nazionale di Improvvisazione Teatrale si sviluppa in un corso triennale, con l’obiettivo finale di fornire gli strumenti che rendano l’allievo/attore più consapevole della propria presenza scenica, delle proprie scelte e delle proprie emozioni, e di formare attori improvvisatori che siano in grado di partecipare a spettacoli ed eventi basati sull’Improvvisazione Teatrale.Il numero dei posti a sedere è limitato e la disponibilità sarà fino ad esaurimento posti.E’ consentito pagare esclusivamente in contanti.