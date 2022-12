Elodie: 'Ok. Respira' è il brano più trasmesso dalle radio

MILANO - “Ok. Respira”, il singolo di Elodie disponibile dal 9 dicembre, è il brano più trasmesso dalle radio durante l’ultima settimana, dominando la classifica dell’airplay italiana.

È l’ottavo singolo consecutivo dell’artista a raggiungere il #1 posto in radio, seguendo il successo delle precedenti “Tribale” (disco di platino), “Bagno a mezzanotte” (triplo disco di platino), “Vertigine” (disco di platino), “Guaranà” (doppio disco di platino), “Andromeda” (disco di platino), “Margarita” (triplo disco di platino) e la collaborazione in “Pensare male” dei The Kolors (disco di platino).

Attraverso sonorità dance, “Ok. Respira”, scritto da Federica Abbate, Jacopo Ettorre, Joan Thiele con la stessa Elodie e il team ITACA che lo ha anche prodotto, celebra l’indipendenza personale e l’amore per se stessi, sottolineando l’importanza di valorizzarsi. Pronunciato come un mantra è un’esortazione a fermarsi per concedersi il proprio tempo.

Il 2023 di Elodie prevede importanti appuntamenti: la partecipazione alla 73ª edizione del Festival di Sanremo con il brano “Due”, la pubblicazione del nuovo album “Ok. Respira” il 10 febbraio, l’uscita della sua prima docu-serie e la realizzazione del primo live show, prodotto da Vivo Concerti, al Mediolanum Forum il 12 maggio.