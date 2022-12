Elogio della tutela della bellezza del paesaggio

La straordinaria penisola Italia e la Puglia, sin dall’antichità, hanno ospitato illustri pensatori, artisti, e popolazioni provenienti da varie zone del Pianeta, costruendo una notevole varietà di usi e costumi, che hanno determinato tradizioni e nuovi Sistemi di gestione anche di preziosi territori, che meritano particolare conservazione e valorizzazione integrata. Per contribuire alla conoscenza dei principi cardinali della Tutela della Biodiversità, del Paesaggio, e della fruibilità turistica del territorio, in armonia con i principi della Sostenibilità, e per informare, educare l’Uomo e sensibilizzare l'attenzione delle Comunità, si ritiene di evidenziare la necessità di implementare nuovi Studi & Ricerche sui temi dei Sistemi ambientali e del Creato.



La regione Puglia merita particolare attenzione. La Puglia, lembo dello stivale italico, e fortezza del Mediterraneo, è dotata di paesaggi multiscenici caratterizzati da textures ricche di eterogeneità ecosistemica, dalla penisola del Salento a Lesina: le variabilità delle morfologie degli uliveti e delle zone rurali dei territori raccontano incredibili eventi della storia. Da tempo, per la poliedricità paesaggistica, e virtù ambientali e storiche, la Puglia è stata denominata dal National Geographic quale “regione più bella del mondo” e può vantarsi di essere appellata “Best value travel destination in the world“.



Molteplici interventi antropici e naturali hanno modellato scrigni di bellezza in colline e zone montane, alternando a preziose pianure incastonate fra coltivazioni pregiate, fino alle zone costiere, uliveti millenari che devono essere protetti, vigneti pregiati in rapida espansione, e boschetti con importanti presenze di specie Quercus, con elevata rarità botanica e lussureggiante vegetazione mediterranea; dai Sistemi del paesaggio del Gargano, dalle multiformi terre interne alle peculiarità della steppa mediterranea delle Murge, e all’entroterra della Basilicata, si perviene al mare, anche in presenza di torrenti, lame e gravine, che rimembrano fenomeni carsici e trasformazioni ambientali.



Per quanto concerne l’art. 41 Cost., che rientra nella parte dedicata ai “diritti e doveri dei cittadini”, nel Titolo III -rapporti economici - sono stati inseriti incisi nei commi 2 e 3 : “1. L’iniziativa economica privata è libera. 2. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 3. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”.





L’ ambiente viene considerato allo stesso livello dell’essere umano, tra i soggetti di diritto, meritevoli di tutela. Riteniamo che anche questa nuova valenza contribuisce al miglioramento della Qualità della Vita e alla Tutela dell’Ambiente.



Le dimensioni sociali e scientifiche binarie di “Cultura Ambientale” e “Scienza del Turismo e del Paesaggio” devono implementare modelli in cui il turismo ecologico e la Tutela del paesaggio determinino Piani di Gestione sostenibili.



In Italia, dalla varietà climatica del Monte Cervino alla salentina Leuca, dai variopinti lariceti di alta montagna ai confini con il Mediterraneo e Pantelleria, dalla macchia mediterranea alle straordinarie presenze di faggi (Fagus sylvatica ) del promontorio del Gargano, del Pollino, si verifica una vasta gamma di indici di biodiversità.





L’importanza delle conoscenze dell’Ecologia è ormai indiscussa. Bisogna “valorizzare ed ascoltare il linguaggio della natura” e della Biodiversità del Pianeta e rispondervi coerentemente mediante la Tutela del paesaggio. Infatti, emozioni multisensoriali fanno percepire i messaggi dei profumi del territorio, dei prodotti genuini, frutto di offerte originali e di usanze di culture antiche.



Il giornale New York Times ha pubblicato un articolo concernente la magia dell’unicità della biodiversità dei Sistemi paesaggistici pugliesi, riccamente dotati di beni patrimoniali naturali, architettonici e archeologici. Meritoria è l’attività di innovativi imprenditori pugliesi che hanno operato in preziosi settori, tra i quali tecnologia, made in Italy, enogastronomia, commercio, sostenibilità e informatica.





I programmi di tutela della Biodiversità, degli ecosistemi e degli animali, devono attuarsi in armonia con iniziative economiche, salute e ambiente, in osservanza della Legge costituzionale n. 1/2022. “Lo sviluppo sostenibile è lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri”.



La Tutela del rispetto per il Creato è in simbiosi con l’amore per l’essere umano, che fluisce dalla promozione della famiglia e della vita, dalla nascita naturale alla morte naturale. L’ecologia umana e la sostenibilità vanno collocate nell’interesse delle future generazioni.

