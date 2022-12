Eterea feat Nashley, ecco il video di 'Giura'

MILANO - S'intitola Giura’ (Beat Sound – ADA Music Italy), il nuovo singolo della cantautrice Eterea (all'anagrafe Federica Corsi), in collaborazione con il rapper Nashley. Il brano, prodotto da Beppe Stanco e Andrea Monteforte, in collaborazione con Roman Meister, fonde musica acustica ed elettronica. Eterea e Nashley si sono conosciuti durante l’ultima edizione del Premio Lunezia, ad Aulla (MS). È in quell’occasione che Nashley, ascoltando la voce dell’artista le ha proposto di registrare per lei una strofa rap, creando così un connubio piacevole e inaspettato.

Il videoclip di ‘Giura’, con la regia di BS, mette a confronto le anime dei due artisti attraverso l’alternarsi di immagini di Eterea all’interno di uno studio televisivo di Milano con quelle di Nashley che passeggia per le strade di New York.