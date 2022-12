Far West a Canosa: fuga in città dopo l'alt dei Cc, cinque auto tamponate e anziani investiti

CANOSA DI PUGLIA (BT) - Si sono vissuti momenti di paura questa mattina in via Capurso a Canosa di Puglia. Dopo l'alt dei carabinieri un’auto con a bordo due persone, guidata da un giovane del posto senza patente, non si è fermata al posto di blocco e ha continuato la sua corsa. Allora è iniziato un inseguimento da parte dei militari.Durante la fuga sono state tamponate cinque auto e investite tre persone, tra cui due anziani. I carabinieri sono riusciti a fermare solo uno dei due fuggitivi, mentre l’altro è ancora ricercato. Ad intervenire sul posto gli operatori del 118 che hanno trasportato i due anziani in codice rosso all'ospedale 'Dimiccoli' di Barletta. Il terzo ferito è stato trasportato invece in codice giallo al 'Bonomo' di Andria.