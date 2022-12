Fasano, intitolate 10 nuove strade

FASANO – «Intitolare una strada ad una personalità, locale o nazionale, è un piacere ed un onore e rappresenta la testimonianza tangibile del sentimento di rispetto e gratitudine che Fasano nutre nei confronti della memoria». Con queste parole la vicesindaco Luana Amati ha aperto la cerimonia di intitolazione di 10 nuove strade ad altrettante personalità locali e nazionali.L’evento si è tenuto la scorsa domenica 11 dicembre, con inizio in piazza Ciaia, dove la vicesindaco Amati, coadiuvata dalla Comandante del Corpo di Polizia Locale di Fasano Maria Rosaria Speciale, hanno letto le biografie dei personaggi a cui sono state intitolate le strade, e consegnate le targhe commemorative ai parenti degli stessi. Al termine della cerimonia, con il sindaco Francesco Zaccaria si è proceduto con lo scoprimento in loco delle targhe indicanti le nuove denominazioni delle vie.A Fasano sono state scoperte le targhe dedicate a Donna Zaira Greco (Medico Ginecologa – 1908/1981), Suor Rosa Maria Serio (Venerabile – 1674/1726), Camillo Golgi (Scienziato – 1843/1926), F.lli Valerio e Leonardo Carparelli (artigiani del mobile), Luciano Pavarotti (Tenore - 1935/2007), Giovanni Agnelli (imprenditore - 1921/2003).A Savelletri due le nuove strade, dedicate a Francesco Pinto (Medaglia di bronzo al valor militare – 1922/2010) e Domenico De Mattia (Armatore – 1906/1986).A Pezze di Greco la nuova strada è stata dedicata a Grazia Deledda (premio Nobel per la Letteratura – 1871/1936) mentre a pozzo Guaceto a Oriana Fallaci (Giornalista scrittrice – 1929/2006).Al termine della manifestazione la vicesindaco Amati ha annunciato che a febbraio sono in programma nuove intitolazioni di strade nel territorio cittadino.