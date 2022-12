Ferrovie Sud Est: mercoledì 14 dicembre sciopero nazionale di 4 ore

BARI - La segreteria regionale FILT- CGIL, in adesione ad uno sciopero generale regionale indetto dalla segreteria nazionale CGIL, ha proclamato per ragioni di natura politica uno sciopero nazionale di 4 ore, dalle 8.30 alle 12.30 del 14 dicembre 2022 riguardante il personale di Ferrovie del Sud Est. Lo rende noto Fsi.I treni e gli Autobus potranno subire cancellazioni o variazioni, informazioni sulla pagina web fseonline.it o chiamando il Numero verde assistenza clienti 800 079 090.In occasione dell’ultimo sciopero Nazionale del 2 dicembre 2022, non si è registrata alcuna adesione.