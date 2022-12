Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria, Di Bari (M5S): “Creerà nuove opportunità per il territorio e l’intera regione”

BARI - Approvato in bilancio l’articolo per promuovere la costituzione della “Fondazione Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria”, con uno stanziamento di 150.000 euro. La Fondazione si occuperà di definire indirizzi e attività di promozione di eventi culturali, di attrazione di flussi turistici e di ricerca nonché di sintonie e sinergie con enti analoghi per favorire l’integrazione delle attività programmate nel contesto anche economico della Regione Puglia e nello scenario nazionale e internazionale.“Il Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria - dichiara la consigliera delegata alle Politiche Culturali Grazia Di Bari - rappresenta un fiore all’occhiello della Puglia. Il Festival gode del sostegno dalla Regione Puglia ed è organizzato dal Teatro Pubblico Pugliese. Negli anni ha rappresentato l’esempio della rigenerazione di un territorio e della sua capacità di intercettare le nuove scommesse culturali e di innovazione, consentendo una maggiore fruizione e valorizzazione dei beni architettonici di proprietà pubblica, oltre che di chiese castelli, piccoli musei e palazzi storici. Con la costituzione della Fondazione regionale potremo definire in maniera organica le attività di promozione e ricerca, così da portare nuove opportunità per il territorio e per l’intera regione”.