Manovra, nuove tensioni: testo alla Camera slitta a giovedì

Alessia Pierdomenico/Shutterstock

ROMA - Si registrano nuove tensioni sulla Manovra. Visto lo stallo in Commissione Bilancio alla Camera, l'approdo del testo alla Camera è slittato di un giorno. Lo ha deciso il capogruppo di Montecitorio, alla luce dei ritardi. La Manovra arriverà dunque in Aula giovedì alle 8 e la discussione generale si concluderà intorno alle 11, quando il governo solleverà la questione della fiducia. Il termine per gli emendamenti è alle 8, il termine per gli ordini del giorno alle 10. Il voto di fiducia è previsto intorno alle 11 di venerdì.“Se il Parlamento ritenesse di non modificare la Manovra, per il Mef il testo già approvato in Cdm va benissimo e sarà quello presentato in Aula e sul quale si porrà la fiducia, con l'eccezione della riformulazione sul Pos", hanno fatto sapere fonti del ministero. Il M5S ha attaccato: “Il governo ci sta portando all'esercizio provvisorio”. "Ce la faremo nei tempi previsti", ha assicurato Giorgia Meloni.