Francavilla Fontana, trovata in casa 88enne: era morta da diversi giorni





Dalle prime informazioni la vittima era deceduta già da diversi giorni e il corpo era in avanzato stato di decomposizione.

FRANCAVILLA FONTANA (BR) - Un dramma ha sconvolto Francavilla Fontana dove una anziana di 88 anni è stata ritrovata esanime per terra nella sua abitazione in via Raggio. Ad intervenire sul posto i Vigili del Fuoco, gli operatori del 118, la Polizia locale e i carabinieri.