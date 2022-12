MARTINA FRANCA (TA) - Dramma a Martina Franca. La notte scorsa è morto un uomo di 39 anni. Francesco Tulipano è stato colto da infarto nel sonno. Funerali domani alle 9 nella chiesa Regina Mundi.Poche ore prima, al mercato, era stata stroncata da malore un’anziana mentre all’antivigilia di Natale era deceduto un commerciante 61enne di Locorotondo, colto da un malore dopo essere entrato in un negozio specializzato in articoli per il caffè.